Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 24º
X
Policiales

Conocido delincuente de Añatuya fue detenido tras una denuncia por violencia de género

Efectivos policiales arrestaron al conocido delincuente Coria, alias "Vagoneta", acusado de amenazas calificadas. La aprehensión se produjo en una vivienda abandonada utilizada como escondite.

Hoy 11:21

En un operativo llevado a cabo por la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya, Coria, conocido como "Vagoneta", fue detenido tras un pedido de aprehensión por amenazas calificadas contra su pareja. La orden fue emitida por la fiscal Dra. Florencia Garzón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La aprehensión se produjo en un domicilio abandonado ubicado en el pasaje Antártida Argentina del barrio Obrero, una zona frecuentada por delincuentes como "cueva". Tras diversas tareas investigativas, los efectivos policiales lograron localizar a Coria en el lugar y proceder a su detención.

El detenido quedó alojado en sede policial y permanece a disposición de la Justicia, mientras se continúan las investigaciones por las amenazas que había realizado contra su pareja.

TEMAS Añatuya Violencia de género

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Independiente empataba frente a Universidad de Chile y el partido se suspendió por incidentes
  2. 2. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas
  5. 5. Graves incidentes en Independiente-U de Chile: hay heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT