Conocido delincuente de Añatuya fue detenido tras una denuncia por violencia de género

Efectivos policiales arrestaron al conocido delincuente Coria, alias "Vagoneta", acusado de amenazas calificadas. La aprehensión se produjo en una vivienda abandonada utilizada como escondite.
En un operativo llevado a cabo por la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya, Coria, conocido como "Vagoneta", fue detenido tras un pedido de aprehensión por amenazas calificadas contra su pareja. La orden fue emitida por la fiscal Dra. Florencia Garzón.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La aprehensión se produjo en un domicilio abandonado ubicado en el pasaje Antártida Argentina del barrio Obrero, una zona frecuentada por delincuentes como "cueva". Tras diversas tareas investigativas, los efectivos policiales lograron localizar a Coria en el lugar y proceder a su detención.
El detenido quedó alojado en sede policial y permanece a disposición de la Justicia, mientras se continúan las investigaciones por las amenazas que había realizado contra su pareja.