Siniestro vial en el Bº Los Flores: un motociclista fue hospitalizado tras ser atropellado por una combi

Un trabajador sufrió diversas lesiones cuando su motocicleta fue chocada por una combi en el barrio Los Flores 450 Viviendas. El conductor de la combi no habría visto al motociclista al momento del impacto.

Hoy 11:50

Este jueves por la mañana, un accidente de tránsito dejó a un motociclista herido en el barrio Los Flores 450 Viviendas, al sur de la ciudad Capital. El choque se produjo cerca de las 10 de la mañana, en calle N°22, cuando una combi que transportaba productos alimenticios no habría observado al motociclista, provocando el impacto.

El trabajador, quien circulaba en su moto, fue embestido por la combi y terminó cayendo sobre la vereda, sufriendo lesiones visibles en su pierna. Vecinos del lugar fueron testigos del fuerte choque y rápidamente alertaron a las autoridades.

Efectivos de la policía llegaron al lugar del siniestro y, tras evaluar la situación, solicitaron la presencia de personal médico para trasladar al herido al Hospital Regional.

Las autoridades ahora trabajan para esclarecer las causas del accidente.