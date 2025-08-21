Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 24º
X
Policiales

Siniestro vial en el Bº Los Flores: un motociclista fue hospitalizado tras ser atropellado por una combi

Un trabajador sufrió diversas lesiones cuando su motocicleta fue chocada por una combi en el barrio Los Flores 450 Viviendas. El conductor de la combi no habría visto al motociclista al momento del impacto.

Hoy 11:50

Este jueves por la mañana, un accidente de tránsito dejó a un motociclista herido en el barrio Los Flores 450 Viviendas, al sur de la ciudad Capital. El choque se produjo cerca de las 10 de la mañana, en calle N°22, cuando una combi que transportaba productos alimenticios no habría observado al motociclista, provocando el impacto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trabajador, quien circulaba en su moto, fue embestido por la combi y terminó cayendo sobre la vereda, sufriendo lesiones visibles en su pierna. Vecinos del lugar fueron testigos del fuerte choque y rápidamente alertaron a las autoridades.

Efectivos de la policía llegaron al lugar del siniestro y, tras evaluar la situación, solicitaron la presencia de personal médico para trasladar al herido al Hospital Regional.

Las autoridades ahora trabajan para esclarecer las causas del accidente.

TEMAS Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Independiente empataba frente a Universidad de Chile y el partido se suspendió por incidentes
  2. 2. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas
  5. 5. Graves incidentes en Independiente-U de Chile: hay heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT