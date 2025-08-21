Revelan el trailer de Anemone, la película del hijo de Daniel Day-Lewis que sacó al actor de su retiro

El actor británico de 68 años vuelve a la actuación tras su retiro para protagonizar y coescribir la ópera prima de su hijo Ronan Day-Lewis.

Hoy 12:28

Focus Features presentó el primer tráiler de Anemone, la película que marca el regreso a la actuación de Daniel Day-Lewis tras varios años alejado de la pantalla grande. El intérprete británico de 68 años protagoniza la cinta dirigida por su propio hijo, Ronan Day-Lewis, quien debuta como realizador cinematográfico.

Padre e hijo también firman el guion de esta producción de Focus Features y Plan B, que según la sinopsis oficial “explora las intrincadas relaciones entre padres, hijos y hermanos y la dinámica de los lazos familiares”.

El reparto principal lo completan Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green. Anemone se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 3 de octubre, aunque por el momento Universal Pictures no ha anunciado fecha de lanzamiento en otros países.

En el equipo técnico destacan Ben Fordesman (Sangre en los labios) como director de fotografía, Jane Petrie (The Crown) como diseñadora de vestuario y Chris Oddy (La zona de interés) como diseñador de producción.

La última aparición de Day-Lewis en el cine fue en El hilo invisible (2017), dirigida por Paul Thomas Anderson, con quien también trabajó en There Will Be Blood (2007). Entre ambas películas, el actor solo participó en Nine (2009) y Lincoln (2012), manteniendo una carrera con pocas pero destacadas interpretaciones.