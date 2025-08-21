La Banda: gran despliegue policial permitió detener a dealers y secuestrar cocaína

Personal de Drogas Peligrosas allanó numerosas viviendas del barrio Ampliación 1° de Mayo.

Numerosos envoltorios de cocaína y 8 personas detenidas fue el resultado del trabajo realizado este jueves por personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Santiago del Estero.

Fuentes policiales precisaron que varias viviendas fueron allanadas y se desbarataron varios puntos de venta de drogas en el barrio Ampliación 1° de Mayo, en la ciudad de La Banda.

La tarea preventiva se concretó luego de varias semanas de investigación y el resultado positivo permitió poner tras las rejas a varios dealers, los cuales se dedicaban a fraccionar y comercializar sustancias prohibidas.

La Justicia interviniente no descarta la concreción de nuevos procedimientos en las próximas horas.