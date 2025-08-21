ANSES lanzará un programa de beneficios para jubilados y pensionados: descuentos y reintegros en diversos rubros

La ministra de Capital Humano anunció que la nueva medida busca fortalecer el poder adquisitivo de jubilados y pensionados mediante descuentos y reintegros en diversos rubros, sin necesidad de trámites adicionales.

En su intervención durante el Council de las Américas, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, adelantó que la ANSES lanzará en los próximos días un nuevo programa de beneficios orientado a jubilados y pensionados. La medida, que se implementará en colaboración con supermercados, cámaras comerciales y otros sectores, busca fortalecer el poder de compra de los beneficiarios a través de descuentos y reintegros directos en sus cuentas.

Pettovello detalló que los titulares de jubilaciones y pensiones no tendrán que realizar ningún trámite adicional para acceder a los beneficios. "Este programa está diseñado para facilitar el acceso a descuentos en diversos rubros, brindando un alivio económico a nuestros jubilados y pensionados", explicó la ministra.

Este anuncio se produce al día siguiente de que el Congreso blindara el veto presidencial al aumento del 7,2% a los haberes previsionales. La medida de ANSES busca mitigar el impacto de la creciente inflación sobre los ingresos fijos de este sector de la población, especialmente en un contexto económico complicado.