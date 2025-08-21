Personal del CIC San Carlos llevó adelante una jornada de vacunación en terreno

Durante la jornada también se efectuaron controles de signos vitales, reforzando el acompañamiento sanitario y la prevención en la comunidad de la ciudad de La Banda.

Hoy 13:08

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través del personal del CIC San Carlos, realizó un operativo de vacunación en el sector. La actividad estuvo destinada a personas con factores de riesgo y con dificultades para movilizarse, garantizando así el acceso a la salud a los vecinos que más lo necesitan.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada también se efectuaron controles de signos vitales, reforzando el acompañamiento sanitario y la prevención en la comunidad de la ciudad de La Banda.

Al respecto, el secretario de Salud, César Scabuzzo, destacó: “Estas acciones reflejan nuestro compromiso con una salud más cercana y accesible, donde cada vecino pueda contar con el acompañamiento del sistema municipal, sin importar sus condiciones de movilidad. Seguimos trabajando para que la salud llegue a cada hogar de la ciudad”.

Finalmente, cabe resaltar que estas políticas se enmarcan en la gestión del intendente Roger Elías Nediani, que tiene a la salud del vecino como un eje central de gobierno.