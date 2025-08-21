Excarcelaron a Gabriel Carrizo, acusado del intento de asesinato de Cristina Kirchner, tras falta de pruebas en su contra

El Tribunal Oral Federal 6 ordenó la excarcelación de Gabriel Carrizo luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan acusaciones en su contra durante los alegatos finales del juicio por el atentado a Cristina Kirchner.

Hoy 14:05

Este jueves, el Tribunal Oral Federal 6 ordenó la excarcelación de Gabriel Carrizo, uno de los tres acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner, tras determinar que no había pruebas suficientes para formular una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales.

Carrizo, quien estuvo preso durante casi tres años, había sido detenido en septiembre de 2022 por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y procesado como "partícipe secundario" del ataque fallido contra la entonces vicepresidenta. El miércoles, durante la audiencia en los tribunales federales de Retiro, la fiscal Gabriela Baigún solicitó 19 años de prisión para el principal acusado y autor del disparo fallido, Fernando Sabag Montiel, y 14 años para Brenda Uliarte, pero no presentó pruebas para acusar a Carrizo, postura similar a la de la querella de la exvicepresidenta.

Ante esta falta de acusación, el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, solicitó la "inmediata soltura" de su cliente, y el tribunal aceptó la petición, ordenando su liberación tras casi tres años de prisión en la cárcel de Marcos Paz.