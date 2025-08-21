Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 28º
X
País

Excarcelaron a Gabriel Carrizo, acusado del intento de asesinato de Cristina Kirchner, tras falta de pruebas en su contra

El Tribunal Oral Federal 6 ordenó la excarcelación de Gabriel Carrizo luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan acusaciones en su contra durante los alegatos finales del juicio por el atentado a Cristina Kirchner.

Hoy 14:05

Este jueves, el Tribunal Oral Federal 6 ordenó la excarcelación de Gabriel Carrizo, uno de los tres acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner, tras determinar que no había pruebas suficientes para formular una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Carrizo, quien estuvo preso durante casi tres años, había sido detenido en septiembre de 2022 por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y procesado como "partícipe secundario" del ataque fallido contra la entonces vicepresidenta. El miércoles, durante la audiencia en los tribunales federales de Retiro, la fiscal Gabriela Baigún solicitó 19 años de prisión para el principal acusado y autor del disparo fallido, Fernando Sabag Montiel, y 14 años para Brenda Uliarte, pero no presentó pruebas para acusar a Carrizo, postura similar a la de la querella de la exvicepresidenta.

Ante esta falta de acusación, el abogado defensor de Carrizo, Gastón Marano, solicitó la "inmediata soltura" de su cliente, y el tribunal aceptó la petición, ordenando su liberación tras casi tres años de prisión en la cárcel de Marcos Paz.

TEMAS Cristina Fernández de Kirchner

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  2. 2. Siniestro vial en el Bº Los Flores: un motociclista fue hospitalizado tras ser atropellado por una combi
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Detuvieron a un enfermero por intentar obtener fentanilo con una receta falsa en un hospital de La Banda
  5. 5. Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT