Gerardo Zamora recibió la visita protocolar del jurista Ricardo Gil Lavedra

El encuentro se llevó a cabo en el marco de su disertación sobre los 40 años del Juicio a las Juntas Militares, que se realizará este jueves por la tarde en la UCSE.

Hoy 14:03

El gobernador Gerardo Zamora recibió esta mañana la visita protocolar del reconocido jurista Ricardo Gil Lavedra. El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y permitió un intercambio sobre temas jurídicos y educativos.

El Dr. Gil Lavedra disertará este jueves 21 a las 19 horas en el Auditorio "Dr. Amancio Alcorta" del Campus de la UCSE, en el marco de la conmemoración de los 40 años del Juicio a las Juntas Militares. Durante aquel histórico proceso judicial, el jurista formó parte del tribunal encargado de juzgar a los responsables del régimen militar.

Actualmente, Ricardo Gil Lavedra se desempeña como Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cargo desde el cual promueve diversas iniciativas en materia de derecho y justicia.

El encuentro entre Zamora y Gil Lavedra reafirma el compromiso de la provincia con la memoria histórica y la promoción de la justicia, así como la importancia de generar espacios de debate y reflexión sobre hechos trascendentales de la historia argentina.

