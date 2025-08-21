Futuro incierto: Independiente y U de Chile, podrían ser eliminados de la Sudamericana

La Conmebol analiza sanciones severas tras los disturbios en Avellaneda y la tendencia es que ambos clubes queden fuera del torneo.

Hoy 14:47

La Copa Sudamericana atraviesa horas críticas tras los graves incidentes ocurridos el miércoles por la noche en el duelo entre Independiente y la U de Chile. Mientras circulan imágenes de la batalla campal en las tribunas, la Conmebol analiza el caso y, según pudo saber Olé, página deportiva la tendencia es que ambos equipos sean eliminados de la competencia.

En primera instancia, el ente rector del fútbol sudamericano canceló oficialmente el partido. “Esperamos hasta que la Policía nos aseguró que el partido no podía continuar”, explicaron desde la organización. Paralelamente, una comitiva del Rojo, encabezada por el presidente Néstor Grindetti, el secretario general Daniel Seoane y el abogado Maximiliano Walker, viajó a Paraguay para realizar un descargo y reunirse con la dirigencia de la Conmebol, que será la encargada de definir la sanción a través de su Unidad Disciplinaria.

Uno de los puntos más cuestionados fue la ubicación de los hinchas visitantes. Desde la dirigencia de Independiente señalaron que poner a los fanáticos de la U de Chile en una tribuna alta, con hinchas locales debajo y sin separación, fue un error organizativo. Además, hubo críticas por la facilidad con la que la barra brava del Rojo irrumpió en la zona destinada a los chilenos. Como contraste, se recordó que en el choque entre Peñarol y Racing por Libertadores, también hubo público visitante en una tribuna alta y no se registraron incidentes, gracias a un operativo de seguridad más estricto.

La Conmebol todavía no definió la sanción final, pero hay tiempo para resolver el conflicto, ya que los cuartos de final de la Sudamericana están programados para el 16 y 17 de septiembre. El ganador de la serie —o en este caso, el equipo que sobreviva a la sanción— debería enfrentar a Alianza Lima, dirigido por Pipo Gorosito.