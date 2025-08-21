Ingresar
La Comunidad Educativa del Anexo CreAse celebró el Día del Niño con una jornada llena de alegría

Docentes y estudiantes de la Escuela Paul Groussac y EBBA N°5 compartieron una tarde especial junto a las familias, con juegos, música y actividades recreativas en un espacio de integración comunitaria.

Hoy 15:05
Día del Niño

Con el objetivo de fortalecer vínculos y celebrar el Día de la Niñez, la Comunidad Educativa del Anexo CreAse llevó adelante una jornada festiva organizada por los equipos docentes de la Escuela Secundaria Paul Groussac y la EBBA N° 5, junto a los estudiantes que actualmente residen en el centro.

Durante el encuentro se realizaron diversas actividades recreativas, como juegos, bailes, pinta caritas y sorteos, culminando con una merienda comunitaria. Las familias también formaron parte de este espacio, pensado para promover la integración y el disfrute en un ambiente de contención y celebración.

La Escuela Paul Groussac - Anexo CreAse es una institución educativa de carácter único a nivel nacional, ya que funciona dentro del centro de rehabilitación en adicciones de la Fundación Nocka Munayki. Este modelo educativo innovador busca garantizar el derecho a la educación secundaria de jóvenes en proceso de recuperación, ofreciendo una propuesta pedagógica adaptada a sus necesidades.

Desde su creación, la comunidad educativa del Anexo se ha caracterizado por participar activamente en propuestas impulsadas por el Ministerio de Educación y por articular con distintas organizaciones sociales. Entre sus objetivos se destaca la promoción de la prevención, la educación emocional y el desarrollo de habilidades para la vida, especialmente a través de encuentros territoriales y actividades de sensibilización.

