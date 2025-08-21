Ingresar
Cristian Mazzón, DT interino de Mitre tras la salida de Schürrer

El Aurinegro ya tiene reemplazo temporal mientras busca nuevo entrenador. Diego Gómez será su ayudante y Matías Risolo trabajará con los arqueros.

Hoy 15:09
Tras la salida de Gabriel Schürrer, el Club Atlético Mitre confirmó que Cristian Mazzón asumirá como nuevo Director Técnico interino del plantel profesional. El entrenador estará acompañado por Diego Gómez como ayudante de campo, conformando una dupla técnica que se hará cargo del equipo en la Primera Nacional hasta que la dirigencia defina al reemplazante definitivo.

Además, el cuerpo técnico contará con Matías Risolo, quien se sumará como entrenador y preparador de arqueros, buscando potenciar el trabajo defensivo y mejorar el rendimiento bajo los tres palos. La institución aurinegra apuesta a esta reestructuración interna para recuperar protagonismo y sumar puntos clave en la tabla.

Mientras tanto, la dirigencia de Mitre continúa evaluando candidatos para asumir la conducción técnica de manera permanente. En los próximos días podrían surgir novedades sobre el futuro entrenador que buscará pelear por un lugar en el Reducido.

