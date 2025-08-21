Hay un herido en estado reservado y 98 detenidos: cuál es el panorama tras los incidentes en Avellaneda

El hincha de Universidad de Chile está crítico y continúa internado. La Comisaría 1ª de Avellaneda identificó a cada uno de los aprehendidos, que son todos chilenos excepto uno.

Hoy 15:28

La Comisaría 1ª de Avellaneda informó este jueves que tras los terribles incidentes ocurridos en la cancha de Independiente el miércoles por la noche entre hinchas del local y de Universidad de Chile, en el partido por la Copa Sudamericana, quedan detenidas 98 personas, todos chilenos excepto un argentino, y sostuvieron que hay siete que fueron hospitalizados, aunque desde la U. aseguraron que son 19 los heridos (uno de ellos en estado reservado).

De las 98 personas detenidas, seis son mujeres. Se espera que pasen la noche del jueves en custodia y el viernes los lleven a una Fiscalía para evaluar caso por caso.

Los aprehendidos, según informó la Policía bonaerense, tienen cargos por atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones leves y graves. De los que tuvieron que ser llevados al Hospital Fiorito y al Hospital Presidente Perón de Sarandí, hay dos hombres en estado grave, de 56 y 33 años. El mayor "permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical" y el otro debió ser operado por una fractura de cráne y permanece con "pronóstico reservado", según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Los aberrantes hechos que obligaron a cancelar el partido se potenciaron a los 34 minutos del primer tiempo y ocurrieron en la tribuna Pavoni Alta, cuando parte de los 2.600 hinchas de la U comenzaron a agredir a los del Rojo que estaban en la bandeja inferior (les arrojaron pedazos de inodoro, palos, una bomba de estruendo, pis y caca).

En el informe, la Policía señaló que cuando hinchas del Rojo intentaron acercarse desde la Popular Norte hacia la Sur para ir a buscar a los visitantes, se produjeron cruces en distintos sectores que incluso terminaron con la rotura de vidrios en medio de los enfrentamientos.

Además, destacaron que intervino Infantería, pero responsabilizaron a la CONMEBOL. "Ante la gravedad de los hechos, se realizó una reunión de urgencia con representantes de CONMEBOL, dirigentes de ambos clubes y responsables de seguridad. Tanto la Policía como la A.Pre.Vi.De insistieron en reiteradas oportunidades en la necesidad de suspender inmediatamente el encuentro para resguardar la integridad de los presentes. No obstante, los representantes de CONMEBOL se negaron a adoptar tal medida", se lee en el comunicado.

A su vez, desde la Comisaría explicaron que el organismo que dirige el fútbol sudamericano pretendía que la policía "ingresara a la tribuna Sur alta para desalojar a los visitantes y luego continuar el encuentro", pero la Jefatura y la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) rechazaron ese pedido para, según argumentan, "no agravar la situación".

Por último, manifestaron que tras la suspensión el operativo se priorizó la "contención de la parcialidad local evitando el desalojo de visitantes con intervención policial a fines de evitar consecuencias aún más graves".

Según pudo saber TyC Sports, tras la barbarie pocas veces vista en una cancha de fútbol y a la espera de las sanciones de CONMEBOL, los hinchas chilenos que no fueron aprehendidos serán custodiados hasta Mendoza para luego cruzar a su país.

Aunque la Policía habla solo de siete heridos, el conjunto chileno informó que son 19 los hospitalizados que están siendo atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí:

Hospital Fiorito

• Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía por traumatismo de cráneo y con "pronóstico reservado".

• Jaime Mora, cirugía por fractura: permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical.

• Pablo Mora, politraumatismo.

• Brayan Martínez, apuñalado.

• Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

• Diego Trujillo, politraumatismo.

• Sebastián Aliste, politraumatismo.

• Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

• Hian Abreu, politraumatismo.

• Carlos Mesa, politraumatismo.

• Román Silva, politraumatismo.

• Victoria Neira, politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

• Andrés Villalobos, traumatismo de craneo (pronóstico reservado).

• Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

• Renato Urbina, traumatismo de cráneo.

• Nazareno Hasenaver, de nacionalidad argentina, que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Hospital Wilde

• Joaquín Vaina, politraumatismo

• Rubén Torres, politraumatismo

• José Acuiada, politraumatismo

• Patricio Valenzuela, politraumatismo

• Joaquin Alvayay, chileno, herido leve con traumatismo de craneo

El ministro de Seguridad de Buenos Aires apuntó contra Independiente y la CONMEBOL

Por su parte, Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, en diálogo con Infobae, sostuvo: "Siempre los partidos internacionales organizados por FIFA o por Conmebol recibieron público visitante, incluso cuando desde la provincia habíamos prohibido ese ingreso. Sin embargo, los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo; ninguno de esos protocolos se cumplió”.

Además, remarcó: "No había una línea de seguridad privada que impidiera a los hinchas balconear hacia la parte de abajo. Eso fue clave para que la situación se descontrolara”. Alonso también apuntó contra la CONMEBOL por no seguir las recomendaciones de la Bonaerense y APREVIDE: "Si el partido se suspendía en el primer tiempo, no hubiese pasado nada de lo que pasó”.