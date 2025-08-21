La China Suárez filmó a Mauro Icardi con ropa interior en su casa de Turquía

En medio de las tensiones con Wanda Nara, la actriz sorprendió en Instagram al publicar una grabación de su pareja en boxer desde el balcón de su casa en Estambul.

Hoy 15:24

La China Suárez volvió a estar en el centro de la escena mediática tras compartir un video que dio qué hablar. En medio del escándalo aún latente con Wanda Nara, la actriz subió a sus historias de Instagram una grabación de Mauro Icardi al borde de la censura: en ropa interior y posando relajado desde el balcón de la casa que comparten en Turquía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Buen día/buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió la ex Casi Ángeles junto al clip, donde se puede ver al futbolista luciendo un boxer negro de Dolce & Gabbana mientras se asoma al balcón. En el video también se escucha la voz de la actriz saludándolo con ternura, a lo que Icardi responde con una sonrisa.

La publicación dejó en claro que la pareja atraviesa un buen momento, disfrutando de su convivencia en Estambul, a pesar de las críticas públicas y mensajes enigmáticos que Wanda Nara viene lanzando en redes en las últimas semanas.

En declaraciones recientes, la China expresó su fascinación por la vida en Turquía: “Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”. Mientras tanto, Nicolás Cabré también mostró en sus redes cómo vive los últimos días con su hija Rufina antes de que ella viaje al país euroasiático para reencontrarse con su madre.