Armani y Enzo Pérez pueden hacer historia con River en la Copa Libertadores

Los referentes del Millonario siguen sumando presencias en el certamen continental y se acercan a los líderes del ranking histórico.

Hoy 15:43

La Copa Libertadores es parte de la identidad de River Plate, y sus referentes siguen dejando una huella imborrable. Este jueves, en el duelo de vuelta de los octavos de final frente a Libertad en el Monumental, Franco Armani y Enzo Pérez darán otro paso histórico, escalando posiciones en la tabla de jugadores con más partidos disputados en el torneo.

El Pulpo Armani llegará a 110 presencias, igualando al brasileño Fábio, histórico arquero de Vasco da Gama, Fluminense y Cruzeiro. En caso de que River avance a semifinales, el capitán podría superar al paraguayo Éver Hugo Almeida, actual líder del ranking con 113 encuentros.

Por su parte, Enzo Pérez alcanzará 107 partidos en la Libertadores, igualando al paraguayo Sergio Aquino. El mendocino, que logró esta marca en menos ediciones, se mantiene vigente y, si el equipo de Marcelo Gallardo sigue en carrera, podría quedar a solo un paso del podio histórico.

Además, el protagonismo riverplatense no se detiene allí: Nacho Fernández también está cerca de entrar en el top 10. Si suma minutos este jueves, llegará a 96 presencias, superando la marca de Andrés D’Alessandro y quedando noveno en la lista.

Con estos números, River reafirma su peso en el plano continental: tres de sus referentes figuran entre los futbolistas con más presencias históricas en la Copa Libertadores, un reflejo de la importancia que el club le otorga al torneo y del lugar que ocupa en el ADN millonario.

Ranking histórico de presencias en Copa Libertadores