Tragedia: un albañil murió tras caer de una obra en plena jornada laboral

La víctima, de unos 35 años, se encontraba trabajando en la Escuela Técnica N.º 473 Juana Elena Blanco, en el barrio Empalme Graneros. A pesar del intento de asistencia, falleció en el lugar.

Hoy 15:58

Un hecho trágico conmocionó este jueves a la comunidad educativa de la Escuela Técnica N.º 473 Juana Elena Blanco, ubicada en Gorriti y Felipe Moré, en el barrio Empalme Graneros de Rosario. Un obrero de aproximadamente 35 años perdió la vida mientras realizaba tareas en una obra dentro del establecimiento.

Según las primeras informaciones, el trabajador cayó desde una altura que aún no fue precisada por las autoridades policiales. Tras el accidente, se activó de inmediato un código rojo para su traslado urgente en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero lamentablemente el hombre murió en el lugar, antes de poder ser asistido.

La escena fue preservada por personal policial y peritos para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias exactas del accidente.