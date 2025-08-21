Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 29º
X
Regionales

Tragedia: un albañil murió tras caer de una obra en plena jornada laboral

La víctima, de unos 35 años, se encontraba trabajando en la Escuela Técnica N.º 473 Juana Elena Blanco, en el barrio Empalme Graneros. A pesar del intento de asistencia, falleció en el lugar.

Hoy 15:58

Un hecho trágico conmocionó este jueves a la comunidad educativa de la Escuela Técnica N.º 473 Juana Elena Blanco, ubicada en Gorriti y Felipe Moré, en el barrio Empalme Graneros de Rosario. Un obrero de aproximadamente 35 años perdió la vida mientras realizaba tareas en una obra dentro del establecimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según las primeras informaciones, el trabajador cayó desde una altura que aún no fue precisada por las autoridades policiales. Tras el accidente, se activó de inmediato un código rojo para su traslado urgente en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero lamentablemente el hombre murió en el lugar, antes de poder ser asistido.

La escena fue preservada por personal policial y peritos para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias exactas del accidente.

TEMAS Rosario

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Siniestro vial en el Bº Los Flores: un motociclista fue hospitalizado tras ser atropellado por una combi
  2. 2. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Detuvieron a un enfermero por intentar obtener fentanilo con una receta falsa en un hospital de La Banda
  5. 5. Un niño de 6 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por una moto en el barrio Siglo XIX
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT