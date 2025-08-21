Histórico: la UCSE celebró la primera camada de arquitectos egresados

Siete estudiantes defendieron sus trabajos finales ante una aula colmada y se convirtieron en los primeros arquitectos formados íntegramente en la sede santiagueña.

Hoy 16:41

Con el aula llena para presenciar la defensa de sus trabajos finales de carrera, profesores, familiares y amigos se reunieron para celebrar juntos a los primeros arquitectos de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Este jueves 21 de agosto se llevaron a cabo las defensas de trabajos finales de los primeros 7 egresados de la carrera de Arquitectura en la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Tras cinco años y medio de cursada, los alumnos Susana Orlandi, Guillermina Yanucci, Guillermina Macedo, Delfina Cuba, Valeria Ochi, Leandro Rojas y Josefina Nassif culminaron su etapa universitaria con la presentación de un proyecto arquitectónico expuesto a un aula llena en la que estaban presentes importantes autoridades de la institución, entre ellos, el decano de la facultad de Ciencias para la Innovación y Desarrollo, Arq. José Samez.

La carrera abrió sus puertas en el año 2020 brindando la posibilidad a los estudiantes santiagueños de poder quedarse en la provincias y desarrollarse profesionalmente en un ámbito que sólo era posible, años anteriores, en otras ciudades.

El egreso de los nuevos profesionales fue celebrado por familiares y amigos que coparon el campo universitario con papel picado, espuma y música acompañando así a sus seres queridos en una jornada histórica.

Texto: Alumnos de la Licenciatura de Comunicación Social.