Tras la salida de Spagnuolo, el Gobierno designó a un interventor en la Agencia de Discapacidad

Alejandro Vilches asume al frente de la ANDIS luego de la renuncia de Diego Spagnuolo, involucrado en la difusión de audios donde se denuncian hechos de corrupción. Además, se iniciará una auditoría interna en el organismo.

Hoy 17:03

El Gobierno nacional oficializó la designación de Alejandro Vilches como nuevo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en reemplazo de Diego Spagnuolo, quien presentó su renuncia tras la difusión de una serie de audios que lo vinculan a denuncias de corrupción dentro del organismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria y hombre de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones, fue convocado para asumir la conducción de la agencia en medio de una fuerte crisis institucional. Su nombramiento será formalizado a través de un decreto que el presidente Javier Milei firmará hoy y que se publicará este viernes en el Boletín Oficial.

Te recomendamos: Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

En paralelo, el Ejecutivo anunció el inicio de una auditoría interna sobre todos los procesos administrativos de la ANDIS. La medida busca revisar posibles irregularidades en la gestión anterior y reforzar los mecanismos de control interno. “La prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado”, señala el texto del decreto.

Además de Spagnuolo, fue desplazado de su cargo el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia, Daniel Garbellini, uno de los nombres mencionados en las denuncias por presunto cobro de coimas. Desde la Casa Rosada aclararon que no tienen pruebas fehacientes sobre la veracidad de los audios, pero consideran que la situación hacía insostenible la continuidad de ambos funcionarios. “No podía seguir en el cargo. Aparte, reconoce ser cómplice de lo que denuncia, en caso de que se comprueben los hechos” , explicaron fuentes oficiales.

Vilches es médico egresado de la Universidad del Salvador y tiene una amplia trayectoria en el ámbito público y sindical. Se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete, en el Congreso y en obras sociales de distintos gremios, además de ocupar cargos directivos en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y en instituciones como el IOSFA y la Armada Argentina.