Perdieron a su perrita de 15 años en el Bº Independencia Ampliación y piden ayuda para encontrarla

Lolita se extravió el día de ayer. Sus dueños creen que podría estar retenida y ofrecen recompensa por su devolución.

Hoy 17:45

Una familia santiagueña se encuentra atravesando momentos de gran tristeza por la pérdida de Lolita, su perrita de 15 años, que se extravió este miércoles en la zona del barrio Independencia Ampliación.

Sus dueños contaron que nunca antes se había ido de su casa y que debido a su edad avanzada tiene problemas de salud: casi no escucha, padece cataratas, tiene pocos dientes y ya no podía subir sola a la cama, donde acostumbraba dormir junto a ellos.

“Estamos muy tristes, creemos que alguien la tiene retenida porque no sabe de quién es. No creemos que quieran comercializarla porque está viejita”, señalaron.

La familia pide la colaboración de la comunidad para poder encontrarla y ofrece una gratificación por su devolución. Quienes tengan información pueden comunicarse al número 3854198687.