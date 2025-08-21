El Senado rechazó el decreto del Gobierno que disolvía Vialidad Nacional y otros organismos

El kirchnerismo y la UCR desactivaron resoluciones que transformaban o suprimieron diferentes organismos. Tratarán de aumentar los fondos para el Garrahan y universidades.

Hoy 18:11

El Senado rechazó el DNU con cambios a la Marina Mercante, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos

Atauche: “Llenaron de militantes al Estado”

El senador Ezequiel Atauche, presidente de bloque de La Libertad Avanza, refutó las críticas opositoras advirtiendo que los organismos públicos que se desregulan tendrán continuidad con otro formato en el que sus funcionen continuarán siendo un servicio del Estado a la sociedad.

“Las funciones siguen. Lo que está sucediendo es una reorganización que es legal”, introdujo Atauche.

Luego agregó: “Como emprendedor, como un argentino más, cuando iba a una organización del Estado las veía llenas de empleados”.

“Nosotros estamos conservando las funciones y corriendo a esos militantes políticos que la mayoría no trabajan. Y no estoy hablando de funcionarios ni técnicos, estoy hablando de una gran masa de militantes políticos”, justificó el senador libertario.

Luego argumentó: “Esta realidad la conocen los argentinos y están enojados, y votaron una alternativa en contra de aquellos que viven a costa de nuestros impuestos y dicen cómo puede ser que haya tantos con lo que me cuesta a mí tener uno o dos empleados”.

“La hipocresía pasa por eso, con decirle a los argentinos que estamos cerrando organismos, eso es una mentira que se demuestra fácilmente”, afirmó.

“Abusarse de los argentinos porque tienen un espacio de poder y una firma no es gracioso. Con tal, no lo pagaban ustedes y armaron una red de militancia dentro del Estado”, insistió el senador, oriundo de la provincia de Jujuy.

Más adelante, Atauche expuso algunos números: “El INTI tiene 2.365 empleados y 85 mil millones de pesos de presupuesto. Su función era impulsar la industria, ahora es una ente regulador. Un crecimiento de personal que no se condice con la mayoría de sus funciones”.

“El INTA 224 mil millones de pesos, en 2015 su dotación creció un 130%, cuenta con 6 mil agentes. Ese aumento de empleados no se tradujo en eficiencia”, abundó.

“Tiene 1611 celulares y una flota de 2.400 vehículos. Uno cada dos personas. Cada dos empleados, el INTA tiene un vehículo”, brindó más datos.

Finalmente cerró con una frase: “Es verdad que muchas veces pagan justos por pecadores”.