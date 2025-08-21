Manuel Lanzini es nuevo refuerzo de Vélez y firma por 18 meses

El volante ofensivo vuelve al club que lo vio nacer y se suma a la ilusión del Fortín, que viene de eliminar a Fortaleza en la Copa Libertadores.

Hoy 19:50

Vélez Sarsfield oficializó este jueves la llegada de Manuel Lanzini como nuevo refuerzo del plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto. El volante ofensivo de 32 años firmó un contrato por 18 meses y regresa al club donde inició su camino en el fútbol, con el objetivo de aportar jerarquía y experiencia en un momento clave para el Fortín, que viene de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras superar a Fortaleza.

El acuerdo con River Plate, donde Lanzini no tenía continuidad bajo la conducción de Marcelo Gallardo, se cerró a costo cero y sin cláusulas de resarcimiento. El futbolista llega en condición de libre, luego de quedar al margen del Mundial de Clubes y de ser excluido de la lista de buena fe para el certamen continental. Su regreso a Liniers fue celebrado por el club con un mensaje contundente: “Bienvenido. LANZINI ES DE VÉLEZ”, acompañado de una foto del mediocampista posando con el escudo.

El exjugador del West Ham se suma a una legión de futbolistas con pasado en River que ya vienen rindiendo en el equipo: Emanuel Mammana, Rodrigo Aliendro, Braian Romero, Elías Gómez y Tomás Galván. Además, su incorporación llega en un contexto necesario: desde la salida de Claudio Aquino, Vélez carecía de un enganche natural y había apostado a Diego Valdés, pero el chileno se lesionó antes de debutar, generando preocupación en la dirigencia.

Con la llegada de Lanzini, Vélez refuerza su plantel de cara a un semestre cargado de desafíos, en el que buscará seguir avanzando en la Libertadores, mejorar su posición en la tabla anual y alejarse de los últimos puestos. El debut del mediocampista podría darse en los próximos partidos, justo cuando el equipo más necesita un conductor en la mitad de la cancha.