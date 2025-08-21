José Mayans arremetió contra Virginia Gallardo en el Congreso: "Una tonta, una estúpida"

El jefe del bloque de Unión por la Patria apuntó contra la candidata de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, y la descalificó por sus dichos sobre los sueldos legislativos.

Hoy 20:07

El Senado vivió este jueves un momento de fuerte tensión cuando el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, lanzó duras descalificaciones contra Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes. En su discurso desde el recinto, el formoseño la calificó de “tonta” y “estúpida” por haber reproducido en medios la versión de que los senadores cobran sueldos de hasta 10 millones de pesos.

“Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera llega a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia, y el Presidente (Javier Milei) dice que ganamos 10 millones de pesos. Nunca ganamos esa plata”, aseguró Mayans, visiblemente molesto por las críticas que reciben los legisladores.

A continuación, sin filtro, apuntó directamente contra Gallardo: “Un mentiroso. Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones... ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida. Acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”.

Gallardo, conocida por su carrera en los medios como vedette y panelista, se postula por primera vez como candidata a diputada nacional, respaldada por Javier Milei y su espacio libertario. Hasta el momento, no respondió públicamente al agravio, aunque el episodio ya generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tono y las palabras utilizadas por el senador peronista.

El cruce se dio en medio del debate por los ingresos de los legisladores, un tema que ha cobrado visibilidad en los últimos meses. Aunque Mayans negó que los sueldos actuales lleguen a los 10 millones de pesos, lo cierto es que, tras la última paritaria del personal legislativo, las dietas se actualizarán automáticamente y alcanzarán esa cifra hacia fin de año.

El mecanismo de aumento fue aprobado por los propios senadores en abril de 2024, cuando votaron a mano alzada —y sin debate— una suba salarial atada a los acuerdos paritarios del personal del Congreso. Según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas, con ese ajuste el sueldo bruto de un senador rondará los $10,2 millones en los próximos meses.