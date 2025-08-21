Operativo de la Policía Federal interrumpió la venta de sustancias ilegales en la vía pública

Barrio Sarmiento. Detuvieron a dos individuos. Secuestraron cocaína y marihuana fraccionada lista para la venta, como así también otros elementos.

Hoy 20:14

La División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Seguridad Nacional, asestó un contundente golpe al narcomenudeo al desarticular una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes al menudeo en plena calle.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el procedimiento tomo intervención la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico Circunscripción Capital a cargo del Dr. José Piña.

El hecho ocurrió mientras los Federales se encontraban realizando recorridos de prevención por la ciudad Capital, tras meses de investigación y seguimientos silenciosos, irrumpió en la escena de un verdadero mercado negro a cielo abierto, donde individuos comercializaban estupefacientes con total impunidad.

Te recomendamos: Desarmaron puntos de venta de drogas: la Policía Federal allanó viviendas en barrios de La Banda

Droga secuestrada

Es allí que lograron observar que se estaban realizando maniobras que son compatibles con la venta de droga en la vía pública, en inmediaciones de Granadero Saavedra y Pasaje Santiago Petineo del barrio Sarmiento, por parte de dos sujetos, los sospechosos recibían a clientes y uno de ellos portaba un morral cargado con cocaína y marihuana por ello tomaron intervención de inmediato, logrando evitar que se siga comercializando sustancias ilícitas en la vía pública.

Dentro del bolso se hallaron sustancias ilegales listas para la venta, además de elementos clave para la causa. Todo fue incautado en presencia de testigos, bajo autorización judicial.

El operativo permitió incautar unos 300 envoltorios de clorhidrato de cocaína listos para su comercialización, además de otros 250grs. de marihuana compactada y otros elementos como balanzas de precisión, teléfonos celulares y el arresto de los dos masculinos, quienes intentaron resistirse a su detención.

Esta operación refleja una vez más la firme determinación de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Seguridad Nacional en su compromiso inquebrantable con la lucha contra el narcotráfico.