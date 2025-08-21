Durísima sanción de la AFA: cuántas fechas le dieron a Gustavo Costas

El técnico de Racing no podrá estar en el banco y se perderá partidos claves en la Liga Profesional. Además, su hijo Federico también fue sancionado.

Hoy 20:09

La AFA fue contundente con Gustavo Costas. El Tribunal de Disciplina resolvió suspenderlo por cuatro fechas tras su expulsión en el partido ante Tigre, luego de un fuerte cruce con el árbitro Darío Herrera por el polémico penal en contra que terminó desatando la bronca del DT.

La sanción es efectiva, lo que significa que Costas no podrá pagar una multa para dirigir al equipo, como ocurrió en ocasiones anteriores. El entrenador de Racing es considerado reincidente, ya que fue expulsado dos veces en los últimos tres partidos como local. Primero recibió una fecha de suspensión y la obligación de realizar un curso tras el escándalo ante Barracas Central, volvió a dirigir contra Estudiantes y luego explotó nuevamente frente a Tigre.

Además, Federico Costas, hijo del técnico y preparador físico del plantel, también fue sancionado con dos fechas por haber sido expulsado en el mismo encuentro. Desde la Academia ya trabajan en un recurso para intentar reducir la pena, aunque todo indica que será difícil revertir la decisión.

Si la sanción se mantiene, Costas no podrá estar en el banco en los partidos frente a Argentinos Juniors, Unión, San Lorenzo y Huracán, y recién volvería a dirigir en el clásico de Avellaneda ante Independiente, un duelo clave para el futuro de Racing en la temporada.