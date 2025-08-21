Luciana Salazar respaldó a Gime Accardi tras su separación de Nico Vázquez: “Ya no son un tema”

La modelo rompió el silencio y compartió una mirada poco convencional sobre las infidelidades.

Hoy 20:18

En medio del revuelo mediático por la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, Luciana Salazar sumó su mirada con una postura tan directa como inesperada. En diálogo con un cronista del programa Los profesionales de siempre (El Nueve), la modelo se expresó en defensa de la actriz y cuestionó los prejuicios sociales en torno a las infidelidades.

“Me sorprende la reacción de la sociedad. Tenemos que estar un poco aggiornados. Ya no va el tema de los cuernos, es algo cotidiano”, declaró Salazar al ser consultada por el escándalo que rodea a la pareja.

La también conductora fue más allá y relativizó la gravedad que muchos todavía le adjudican a una infidelidad: “Se le da mucha entidad a lo que son los cuernos. Y ya las parejas no se separan por eso. Ya es demodé, para mí no es un tema”, sentenció.

Aunque en principio aseguró que no quería “sumarse al debate público” sobre la ruptura entre los actores, Salazar dejó en claro que respeta la intimidad de cada pareja y apuntó contra el juicio social. “Vivimos como si fuésemos dueños del otro. Me parece que cada pareja tiene su mundo y está bien. Hay personas que no se perdonan y hay otras que sí”, reflexionó.

Finalmente, reafirmó su postura con una frase que dio que hablar: “No son un tema los cuernos, la gente se separa por otras cosas”.