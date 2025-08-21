Las acciones argentinas en Wall Street subieron hasta 7%

A pesar de los vetos discutidos en el Congreso, Caputo garantizó que el Gobierno mantendrá su política fiscal. Acciones y bonos operaron con leves subas; el dólar se mantuvo sin sobresaltos.

Hoy 20:44

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron una jornada positiva este jueves, con subas de hasta el 7%, impulsadas por el clima de optimismo que generaron los mensajes del Gobierno ratificando la continuidad del plan económico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los papeles locales que más ganaron en la jornada fueron los de Corporación América, con un alza de 6,9%, y Transportadora de Gas del Sur, que subió 3,3%. También se destacaron los activos de Telecom Argentina (2,5%) y Cresud (1,5%).

En tanto, los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento mixto, con variaciones de hasta 1% en algunos títulos. Por su parte, el índice S&P Merval registró un avance de 0,9% en pesos, aunque cedió 0,1% en dólares.

El buen ánimo del mercado llegó tras la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Council of the Americas, donde ratificó el rumbo económico y aseguró: “No nos vamos a mover un ápice del plan fiscal”.

La confianza de los inversores se mantiene, pese a la tensión política que se vive en el Congreso, donde avanza el debate por el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Hospital Garrahan. Ayer, el Poder Legislativo rechazó parcialmente los vetos presidenciales, blindando el aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró a $1325. El dólar MEP se ubicó en $1321,87 y el contado con liquidación (CCL) llegó a $1324,36. Mientras, en el mercado paralelo, el dólar blue cotizó a $1320.