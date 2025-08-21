Clodomira refuerza el operativo de tránsito por la Fiesta de San Gil

Con el objetivo de prevenir accidentes y ordenar la circulación durante la multitudinaria celebración religiosa, la Municipalidad de Clodomira desplegará controles viales estratégicos desde esta semana.

Hoy 20:33

A pocos días de la tradicional Fiesta de San Gil, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la provincia, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Clodomira anunció el despliegue de un operativo especial de control y prevención vial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dispositivo se enfocará en garantizar la seguridad tanto de peatones como de conductores que participen de la festividad. Para ello, se establecerán puntos de control clave en la Plaza General San Martín —principal epicentro de la celebración— y en la intersección de ruta 1 con avenida Circunvalación, donde se supervisará el ingreso de vehículos particulares, colectivos, combis y remises.

En todos los casos, se solicitará la documentación obligatoria: carné de conducir, cédula del vehículo, seguro vigente, y en el caso de motociclistas, se exigirá el uso del casco protector. Asimismo, se controlará el uso del cinturón de seguridad para quienes viajen en autos y vehículos de alquiler.

Desde el municipio apelaron a la responsabilidad individual, recordando que el respeto por las normas viales es clave para evitar accidentes. En ese sentido, pidieron a los peatones circular por las banquinas, mantener distancia de la calzada y a los conductores reducir la velocidad y extremar precauciones.