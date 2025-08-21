Garza vivió una experiencia inmersiva con el Planetario Móvil 360°

Durante dos jornadas, cientos de vecinos participaron de una propuesta educativa y tecnológica sin precedentes en la localidad, combinando ciencia, entretenimiento y aprendizaje.

La comunidad de Garza fue protagonista de una experiencia inolvidable gracias a la llegada del Planetario Móvil 360°, una propuesta itinerante de la empresa Estrella del Plata, de Buenos Aires, especializada en espectáculos educativos que recorren todo el país.

Durante dos jornadas, niños, jóvenes y adultos se acercaron para disfrutar de funciones inmersivas que abordaron temáticas como dinosaurios, el universo, el cuerpo humano, el medioambiente y los derechos humanos, en un formato innovador que permitió explorar contenidos de forma visual, interactiva y entretenida.

Entre las propuestas más elegidas se destacaron:

Dinosaurios: una experiencia de viaje al pasado para “caminar entre gigantes”.

Misión Espacial: una jornada para convertirse en astronautas por un día.

Aventura Submarina: exploración virtual de los secretos del fondo del mar.

El Comisionado Municipal, Marcos Tenaglia, celebró la iniciativa: “Nos llena de alegría poder generar espacios donde las familias se encuentren, aprendan y disfruten juntas de experiencias únicas como esta. Es una forma de seguir fortaleciendo la educación y la cultura en nuestra comunidad”.

Debido al éxito de la convocatoria, ya se confirmó una segunda edición para el próximo 5 de septiembre, con entradas a valores accesibles: $1000 para niños y $2000 para adultos.