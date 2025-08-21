Güemes rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Arsenal: partido clave por la permanencia

El Gaucho viaja a Capital Federal para un nuevo compromiso por la Primera Nacional. Los dirigidos por Pablo Martel buscarán cortar la racha negativa y sumar puntos vitales en Sarandí.

Hoy 20:40

El plantel profesional de Güemes emprendió viaje este jueves por la tarde rumbo a Capital Federal, donde el próximo sábado 23 de agosto, desde las 15:30 horas, enfrentará a Arsenal en el Estadio Julio Humberto Grondona. El conjunto dirigido por Pablo Martel buscará un triunfo que le permita tomar aire en la parte baja de la tabla de la Zona A y cortar una racha de tres partidos sin ganar.

El encuentro será clave para ambos equipos, ya que necesitan sumar puntos para escapar de los últimos puestos. Nicolás Ramírez será el árbitro principal, acompañado por Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli como asistentes, mientras que Pablo Giménez oficiará de cuarto árbitro.

Con la ilusión de recuperar el nivel y reencontrarse con la victoria, el Gaucho viajó con plantel completo y máxima concentración. En Sarandí, buscará traer un buen resultado que le permita respirar en la tabla y encarar con mayor confianza la recta final del torneo.