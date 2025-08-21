Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Güemes rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Arsenal: partido clave por la permanencia

El Gaucho viaja a Capital Federal para un nuevo compromiso por la Primera Nacional. Los dirigidos por Pablo Martel buscarán cortar la racha negativa y sumar puntos vitales en Sarandí.

Hoy 20:40
Güemes viaje

El plantel profesional de Güemes emprendió viaje este jueves por la tarde rumbo a Capital Federal, donde el próximo sábado 23 de agosto, desde las 15:30 horas, enfrentará a Arsenal en el Estadio Julio Humberto Grondona. El conjunto dirigido por Pablo Martel buscará un triunfo que le permita tomar aire en la parte baja de la tabla de la Zona A y cortar una racha de tres partidos sin ganar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro será clave para ambos equipos, ya que necesitan sumar puntos para escapar de los últimos puestos. Nicolás Ramírez será el árbitro principal, acompañado por Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli como asistentes, mientras que Pablo Giménez oficiará de cuarto árbitro.

Con la ilusión de recuperar el nivel y reencontrarse con la victoria, el Gaucho viajó con plantel completo y máxima concentración. En Sarandí, buscará traer un buen resultado que le permita respirar en la tabla y encarar con mayor confianza la recta final del torneo.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Siniestro vial en el Bº Los Flores: un motociclista fue hospitalizado tras ser atropellado por una combi
  2. 2. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Detuvieron a un enfermero por intentar obtener fentanilo con una receta falsa en un hospital de La Banda
  5. 5. Un niño de 6 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por una moto en el barrio Siglo XIX
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT