Raly Barrionuevo fue postulado a los Latin Grammy 2025 por su álbum “Mujeres Caminantes”

El cantautor santiagueño fue incluido en la lista de postulaciones a los prestigiosos premios por su disco “Mujeres Caminantes”, un homenaje a las mujeres de América Latina.

Hoy 20:55

Raly Barrionuevo fue postulado a los Premios Latin Grammy 2025 en dos de las categorías más destacadas: Mejor Álbum de Folklore y Álbum del Año, gracias a su aclamado trabajo “Mujeres Caminantes”. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Este álbum, cargado de contenido social, cultural y político, es un homenaje a la fuerza, la lucha y la voz de las mujeres latinoamericanas. En cada canción, el artista nacido en Frías, deja entrever su compromiso con las causas populares y su mirada crítica, sostenida a lo largo de toda su carrera.

Raly forma parte de una postulación colectiva impulsada desde Córdoba, junto con otros ocho artistas: Toro Quevedo, Dale Q’Va, Telescopios, Aromo, Só, Lucas Heredia, Eli Fernández y Contramano Tango 4. La iniciativa fue organizada por el Clúster de Audio, Sonido y Música de la Provincia de Córdoba (Casym), con el objetivo de dar visibilidad a la producción musical independiente de la región.

Desde Casym explicaron que estas postulaciones no garantizan una nominación oficial, pero sí representan un paso clave para que los proyectos sean tenidos en cuenta por la Academia Latina de la Grabación. Las nominaciones se anunciarán el 17 de septiembre y la votación final será entre el 1 y el 13 de octubre.

“Nos alegra anunciar que —por primera vez— Córdoba postula de manera conjunta su música a los Latin Grammy”, destacaron desde el organismo en un comunicado emitido el 5 de agosto. En él, también remarcaron que se trata de un paso fundacional hacia la internacionalización del trabajo musical local, fortaleciendo el vínculo entre técnica, identidad y creatividad.