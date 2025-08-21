Tini Stoessel habló de su deseo de ser mamá: “Volvió a florecer algo en mí”

La cantante se sinceró en una entrevista y reveló que este año volvió a conectar con el sueño de formar una familia. “Me encantaría tener esa oportunidad”, expresó.

Hoy 21:42

En medio de una nueva etapa personal y profesional, Tini Stoessel sorprendió al abrir su corazón y hablar con total sinceridad sobre su deseo de ser madre.

Durante una entrevista, la artista fue consultada directamente sobre la maternidad y su respuesta fue clara y emocional: “Me encantaría ser mamá, toda mi vida siempre dije que me encantaría, la verdad, tener esa posibilidad y esa oportunidad”, confesó.

La cantante explicó que hubo un momento en el que ese deseo quedó relegado, aunque no por algo negativo. “Se me apagó, pero no por algo malo”, aclaró. Sin embargo, ese sentimiento resurgió con el paso del tiempo: “La realidad es que este año volvió a florecer algo en mí y lo tengo presente, me encantaría”, remarcó.

Las declaraciones de Tini llegan en un momento de estabilidad emocional y reencuentro con Rodrigo De Paul, con quien estaría planeando su boda para 2026, según versiones que cobraron fuerza en las últimas semanas. En lo profesional, también atraviesa una etapa de crecimiento con nuevos proyectos musicales y giras.

Este lado íntimo y reflexivo de la artista no suele mostrarse con frecuencia, por lo que sus palabras generaron una fuerte repercusión entre sus fans, quienes celebraron que vuelva a conectarse con uno de sus sueños más profundos: formar una familia.