Golpe al narcotráfico en La Banda: cultivaba y vendía marihuana desde su casa

Hoy 22:22

En el marco de una minuciosa investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, efectivos de la División Antidrogas Río Hondo de la Policía Federal Argentina llevaron adelante un operativo de alto impacto en un domicilio ubicado en calle Fils Pierre al 900 del barrio La Fraternidad, ciudad de La Banda.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden emanada del Juzgado de Control y Garantías de los Departamentos Banda - Robles, a cargo de la Dra. Luciana Carolina Oyola, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de los Departamentos Banda - Robles, a cargo de la Dra. Virginia Abrate.

La pesquisa, iniciada en marzo de este año, permitió descubrir una peligrosa modalidad delictiva: un hombre cultivaba marihuana en su propia vivienda, procesaba las flores y distribuía la droga —incluyendo dosis de cocaína — mediante entregas en su domicilio y bajo la modalidad de delivery.

Con pruebas contundentes, la Justicia ordenó el allanamiento del inmueble. Durante el procedimiento, los federales irrumpieron sorpresivamente y lograron secuestrar más de 50 plantas de cannabis sativa en distintas etapas de desarrollo, junto con dosis de cocaína, fertilizantes, plantines y una importante cantidad de marihuana fraccionada lista para su distribución.

Asimismo, se halló un sofisticado sistema de cultivo indoor, equipado con productos químicos, iluminación artificial y herramientas especializadas, además de cuatro balanzas de precisión y un teléfono celular, todos elementos vinculados directamente a la actividad ilícita.

Como resultado del operativo, el Juzgado dispuso la detención del principal sospechoso y el secuestro de la totalidad de los elementos probatorios, asestando un golpe certero a la comercialización ilegal de estupefacientes en la región.

Este procedimiento reafirma el firme compromiso de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de nuestras comunidades, combatiendo con determinación todo intento de envenenar el tejido social desde las sombras.