Instalaron nuevos reductores de velocidad en la avenida costanera Diego Maradona

Trabajadores de la División de Tránsito de la Municipalidad colocaron nuevos reductores en el tramo entre Alsina y el Estadio Único.

Hoy 00:11

La Municipalidad de la Capital inició la instalación de nuevos reductores de velocidad en las costaneras Diego Maradona y Chacho Lescano, en el extenso tramo comprendido entre la avenida Alsina y el Estadio Único.

Estos nuevos dispositivos, fabricados con materiales de alta resistencia, reemplazarán a los existentes, que se encontraban deteriorados por el alto tránsito que circula por ese corredor urbano.

De esta manera, el municipio continúa con las tareas tendientes a mejorar la seguridad vial para conductores y peatones.

