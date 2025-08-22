Continúan con la plantación de más de 3000 ejemplares en el barrio Huaico Hondo

Desde la Municipalidad de la Capital siguen llevando adelante el programa de arbolado Urbano en diferentes áreas de la ciudad.
La Campaña de Arbolado Urbano 2025 de la Municipalidad de la Capital sigue en el barrio Huaico Hondo, donde está previsto plantar más de 3000 ejemplares, dando continuidad a la política pública ambiental impulsada por la intendente, Ing. Norma Fuentes.
Allí, se colocarán moras híbridas, fresnos, paraísos, thevetias y jacarandás, entre otras especies de rápido crecimiento para generar más sombras.
Los operativos de reforestación se desarrollarán posteriormente en los barrios Juan Díaz de Solís y La Católica, en el marco del programa que busca colocar más de 60 mil ejemplares en veredas, plazas, paseos y demás espacios públicos de la ciudad.