Obras Públicas trabajó en la reparación del hormigón la calle Congreso

Los obreros de la división llevaron a cabo las tareas de bacheos en la calle Congreso del barrio Primera Junta, entre Sebastián Ábalos y 12 de octubre.

Hoy 00:17

El mantenimiento de la red vial urbana por parte de la Dirección de Obras Públicas de la Capital continúa con tareas de bacheo en la calle Congreso del barrio Primera Junta, entre Sebastián Ábalos y 12 de octubre.

Se procedió a la demolición de las áreas dañadas, el retiro de los escombros, la preparación de la subrasante y el posterior llenado con hormigón, buscando mejorar la seguridad para el tránsito vehicular.

Cabe recordar que similares operativos se concretaron en tramos de la calle Diaguitas del barrio Don Bosco, siguiendo un cronograma que tiene como objetivo garantizar óptimas condiciones de circulación en todos los barrios de la ciudad.

