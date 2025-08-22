Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: clasificados, cruces y fechas

River se medirá con Palmeiras, Estudiantes enfrentará a Flamengo y Vélez y Racing protagonizarán un duelo argentino. Todos los detalles de la nueva fase.
Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ya concluyeron y los cuartos de final comienzan a tomar forma. River Plate fue el último en clasificar tras superar a Libertad, mientras que Estudiantes dejó en el camino a Cerro Porteño y ahora se enfrentará a Flamengo.
Por su parte, Vélez venció a Fortaleza y Racing hizo lo propio con Peñarol, por lo que habrá un duelo argentino en la siguiente instancia del certamen continental. Las idas se jugarán entre el 16 y 18 de septiembre, mientras que las vueltas serán entre el 23 y 25 de septiembre. El partido entre Vélez y Racing se definirá en el Cilindro de Avellaneda, y el de Estudiantes vs. Flamengo en La Plata. San Pablo también tendrá la ventaja de definir en Brasil.
Todos los enfrentamientos serán ida y vuelta, sin gol de visitante, hasta determinar a los dos finalistas que disputarán la gran final única el 29 de noviembre en Lima.
