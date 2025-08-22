Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: clasificados, cruces y fechas

River se medirá con Palmeiras, Estudiantes enfrentará a Flamengo y Vélez y Racing protagonizarán un duelo argentino. Todos los detalles de la nueva fase.

Hoy 00:20

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ya concluyeron y los cuartos de final comienzan a tomar forma. River Plate fue el último en clasificar tras superar a Libertad, mientras que Estudiantes dejó en el camino a Cerro Porteño y ahora se enfrentará a Flamengo.

Por su parte, Vélez venció a Fortaleza y Racing hizo lo propio con Peñarol, por lo que habrá un duelo argentino en la siguiente instancia del certamen continental. Las idas se jugarán entre el 16 y 18 de septiembre, mientras que las vueltas serán entre el 23 y 25 de septiembre. El partido entre Vélez y Racing se definirá en el Cilindro de Avellaneda, y el de Estudiantes vs. Flamengo en La Plata. San Pablo también tendrá la ventaja de definir en Brasil.

Todos los enfrentamientos serán ida y vuelta, sin gol de visitante, hasta determinar a los dos finalistas que disputarán la gran final única el 29 de noviembre en Lima.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Vélez vs. Racing | fecha y horario por definirse

| fecha y horario por definirse Estudiantes vs. Flamengo | fecha y horario por definirse

| fecha y horario por definirse San Pablo vs. Liga de Quito | fecha y horario por definirse

| fecha y horario por definirse River/Libertad vs. Palmeiras | fecha y horario por definirse

Resultados de los Octavos de final

Ida

Fortaleza 0-0 Vélez

Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo

Peñarol 1-0 Racing

Cerro Porteño 0-1 Estudiantes

Flamengo 1-0 Internacional

Botafogo 1-0 Liga de Quito

Libertad 0-0 River

Universitario 0-4 Palmeiras

Vuelta