Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: clasificados, cruces y fechas

River se medirá con Palmeiras, Estudiantes enfrentará a Flamengo y Vélez y Racing protagonizarán un duelo argentino. Todos los detalles de la nueva fase.

Hoy 00:20

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ya concluyeron y los cuartos de final comienzan a tomar forma. River Plate fue el último en clasificar tras superar a Libertad, mientras que Estudiantes dejó en el camino a Cerro Porteño y ahora se enfrentará a Flamengo.

Por su parte, Vélez venció a Fortaleza y Racing hizo lo propio con Peñarol, por lo que habrá un duelo argentino en la siguiente instancia del certamen continental. Las idas se jugarán entre el 16 y 18 de septiembre, mientras que las vueltas serán entre el 23 y 25 de septiembre. El partido entre Vélez y Racing se definirá en el Cilindro de Avellaneda, y el de Estudiantes vs. Flamengo en La Plata. San Pablo también tendrá la ventaja de definir en Brasil.

Todos los enfrentamientos serán ida y vuelta, sin gol de visitante, hasta determinar a los dos finalistas que disputarán la gran final única el 29 de noviembre en Lima.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

  • Vélez vs. Racing | fecha y horario por definirse
  • Estudiantes vs. Flamengo | fecha y horario por definirse
  • San Pablo vs. Liga de Quito | fecha y horario por definirse
  • River/Libertad vs. Palmeiras | fecha y horario por definirse

Resultados de los Octavos de final

Ida

  • Fortaleza 0-0 Vélez
  • Atlético Nacional 0-0 Sao Paulo
  • Peñarol 1-0 Racing
  • Cerro Porteño 0-1 Estudiantes
  • Flamengo 1-0 Internacional
  • Botafogo 1-0 Liga de Quito
  • Libertad 0-0 River
  • Universitario 0-4 Palmeiras

Vuelta

  • Vélez 2-0 Fortaleza
  • Sao Paulo (4) 1-1 (3) Atlético Nacional
  • Racing 3-1 Peñarol
  • Estudiantes 0-0 Cerro Porteño
  • Internacional 0-2 Flamengo
  • Liga de Quito 2-0 Botafogo
  • Palmeiras 0-0 Universitario
  • River (3) 1-1 (1) Libertad

