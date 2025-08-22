Gallardo tras la clasificación de River: “Al fin se dio una para este lado”

El Muñeco celebró el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Libertad por penales. Reconoció errores, pidió autocrítica, pero destacó el carácter del equipo.

Hoy 00:30

River vivió una noche cargada de tensión en el Monumental, pero logró meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Libertad por 3-1 en la tanda de penales, luego del empate 1-1 en los 90 minutos. Después de la clasificación, Marcelo Gallardo se mostró aliviado y autocrítico, admitiendo que el equipo debe “mejorar como grupo” pero valorando el esfuerzo y el carácter para superar una serie que calificó como “muy sufrida”.

“Me voy a disfrutar la noche”, arrancó el DT, que reconoció que la serie “venía mal parida” y que el alivio de la clasificación se sintió más fuerte por las dificultades que atravesó el equipo. “Donde todo era oscuro en el segundo tiempo, se hizo algo que nos iluminó. Cayó la moneda para este lado y no está mal que eso pase”, expresó el Muñeco.

Autocrítica y mirada al futuro

Gallardo no esquivó la autocrítica y admitió que River cometió errores en el planteo tras la expulsión de Galoppo. “Nos equivocamos al intentar seguir jugando igual con un hombre menos. El deseo de ganar, el empuje de la gente y la ansiedad nos hicieron perder un poco la calma”, explicó.

El entrenador también hizo foco en la necesidad de recuperar lesionados como Paulo Díaz y Sebastián Driussi para afrontar el próximo desafío frente a Palmeiras, rival que considera “uno de los grandes candidatos a ganar la Copa”. “Debemos encontrar regularidad futbolística para no tener que sufrir de esta manera. Enfrentaremos a un rival muy difícil y necesitamos llegar de la mejor forma posible”, añadió.

El sufrimiento y la recompensa

El partido dejó varios momentos de tensión: el gol de Libertad, la lesión de titulares clave y los penales que definieron todo. Sin embargo, Gallardo destacó la fortaleza del grupo y la conexión con el público. “En algunos momentos hay que sufrir. Y si era la noche para sufrir, y terminar como terminamos, bienvenida sea esta noche sufrida”, sentenció el Muñeco.

River ahora piensa en su cruce con Palmeiras por los cuartos de final, donde buscará dar otro paso hacia el gran objetivo: levantar la Copa Libertadores 2025.