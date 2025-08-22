Eduardo Feinmann denunció que fue agredido por el sindicalista Marcelo Peretta

El periodista denunció que fue atacado a la salida de Radio Mitre por el sindicalista Marcelo Peretta, quien le dio una patada en la cintura y golpeó su auto. El agresor tenía antecedentes de violencia.

Hoy 01:34

El periodista Eduardo Feinmann sufrió una agresión el pasado jueves al retirarse de Radio Mitre, donde conduce su programa “Alguien tiene que decirlo”. Según relató, el ataque fue perpetrado por Marcelo Peretta, secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos y ex candidato a legislador, quien le habría dado una fuerte patada en la cintura.

El relato de Feinmann

En comunicación telefónica con la emisora, Feinmann explicó cómo ocurrió el hecho: “Fui agredido por este violento, un personaje típico del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace años”.

El periodista detalló que al salir de la radio fue interceptado por Peretta y otras dos personas: “De repente lo veo venir caminando rápidamente hacia mí. Me decía que estaba su hijo, que lo filmaba, una vergüenza. Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada”.

Según su testimonio, la discusión estuvo motivada por comentarios que había realizado sobre el sindicalista. Feinmann agregó que en el momento de la agresión, Peretta “empujó a la policía, me pegó una patada en la cintura y luego golpeó mi auto hasta abollarlo”.

Antecedentes del agresor

Durante el programa “Nuestra Mañana”, Marcelo Bonelli recordó que Peretta ya tenía antecedentes de hechos violentos: “En 2022 atacó a un abogado en el Ministerio de Trabajo. Un hecho vergonzoso, inadmisible y condenable”.

Peretta fue candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, aunque no logró ingresar al Congreso. Conocido por sus apariciones en televisión, pasó de ser un ferviente defensor del kirchnerismo en los primeros años de Alberto Fernández a acercarse luego a las filas de Juntos por el Cambio.

Repudio al hecho

Feinmann repudió el ataque y lo vinculó a las prácticas de ciertos sectores sindicales: “Esto es parte de ese sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más”.