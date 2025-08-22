Un tiempo para este viernes 22 de agosto en Santiago del Estero: ventoso y con 27ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo algo nublado y ráfagas del sector sur. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos leves del sector norte.
Hacia la tarde, cielo algo nublado y ráfagas de viento del sector sur de hasta 78 kilómetros por hora, con una temperatura máxima que alcanzaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo despejado, vientos leves del sur rotando al sudeste y una máxima de 19ºC. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo despejado, vientos del sector norte y una máxima de 20ºC.
