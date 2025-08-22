Un tiempo para este viernes 22 de agosto en Santiago del Estero: ventoso y con 27ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo algo nublado y ráfagas del sector sur. ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

Hoy 06:45

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos leves del sector norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo algo nublado y ráfagas de viento del sector sur de hasta 78 kilómetros por hora, con una temperatura máxima que alcanzaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentará con cielo despejado, vientos leves del sur rotando al sudeste y una máxima de 19ºC. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo despejado, vientos del sector norte y una máxima de 20ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.