Millie Bobby Brown fue mamá a los 21 años: adoptó una bebé junto a Jake Bongiovi

La actriz comunicó la noticia este mediodía en sus redes sociales.

Hoy 06:56

Millie Bobby Brown sorprendió al mundo entero al revelar este jueves al mediodía que se convirtió en madre junto a su marido, Jake Bongiovi. La actriz de 21 años comunicó la noticia en redes sociales al compartir un breve posteo donde celebró que ahora conforman una "familia de tres".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron en una publicación en conjunto en redes sociales.

Previo a contar esta noticia, Millie Bobby Brown subió una historia a su Instagram junto a Jake Bongiovi y escribió: "Mi único y verdadero amor". Los jóvenes iniciaron su noviazgo coqueteándose en redes sociales en el año 2021 y desde entonces fueron inseparables.

Aunque al principio se vincularon "como amigos", a los meses formalizaron su relación. En mayo de 2024 dieron el gran paso: se casaron en una ceremonia íntima. En octubre de ese mismo año, celebraron su amor en Villa Cetinale, Italia, acompañados de familiares y amigos.

El deseo de ser madre estuvo latente en Millie Bobby Brown desde muy pequeña, incluso "desde antes de conocer a Jake", contó ella a principio de año en el podcast Smartless. “Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo. Y mi abuela, mi ‘nan’, también fue una parte enorme de mi vida”, contó.

Millie Bobby Brown