Nicolas Cage en conversaciones para protagonizar la quinta temporada de "True Detective"

La exitosa serie de HBO podría sumar al reconocido actor para un papel principal en su próxima entrega, que iniciaría producción en 2026.

Hoy 07:36

Diversos medios han informado que Nicolas Cage está en conversaciones para sumarse a la quinta temporada de 'True Detective', la serie de HBO que debutó en 2014 con una primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. La posible incorporación del actor ha despertado interés entre seguidores y críticos, reforzando la capacidad de la producción para atraer a talentos destacados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cage negocia interpretar a Henry Logan, un detective neoyorquino que liderará la investigación principal en la nueva temporada, ambientada en la zona de Jamaica Bay, en Nueva York. Las conversaciones con el actor comenzaron a principios de verano, con planes de iniciar la producción en 2026 y estrenar la temporada en 2027.

La directora de series y películas dramáticas de HBO, Francesca Orsi, confirmó que Issa López regresará como showrunner. Según Orsi, "Issa tiene mucho que decir, al igual que en 'Noche polar'. Es un ambiente diferente, pero igual de impactante".

La quinta temporada llegará después de 'True Detective: Noche polar', protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, la cual se convirtió en la entrega más vista de la antología. Foster obtuvo un Emmy y un Globo de Oro por su actuación. En temporadas anteriores también participaron Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn y Mahershala Ali.