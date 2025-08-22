Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 AGO 2025 | 8º
X
Espectaculos

Dafne Keen se suma a la temporada 3 de ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’

La joven actriz británica-española Dafne Keen continúa ganando protagonismo internacional con nuevos proyectos que consolidan su prometedora carrera.

Hoy 07:44
Dafne Keen

La actriz Dafne Keen, reconocida por su papel en Deadpool & Wolverine y en Logan, se incorpora a la tercera temporada de la serie de Disney+ Percy Jackson y los dioses del Olimpo. En esta nueva entrega, Keen dará vida a Artemisa, la diosa griega de la caza y la luna, en una adaptación del libro La maldición del titán, escrito por Rick Riordan.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de la serie y ha despertado gran expectativa entre los seguidores, ya que será la primera vez que Keen participe en una producción de este universo.

Te recomendamos: Dafne Keen quiere volver a Marvel como X-23: “Aceptaría cualquier cosa que me permita volver a interpretarla”

La tercera temporada contará también con Saara Chaudry como Zoë Nightshade, y con Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie, quienes interpretarán a Nico y Bianca di Angelo, los hijos de Hades.

Mientras tanto, la segunda temporada, que se estrenará el 10 de diciembre, mostrará a Percy enfrentándose a nuevos desafíos en el Campamento Mestizo, incluyendo la desaparición de Grover y la amenaza de las fuerzas de Cronos.

Rick Riordan y Jon Steinberg continuarán como guionistas y productores ejecutivos de la serie, que ha sido renovada para una tercera temporada antes incluso del estreno de la segunda.

Dafne Keen Dafne Keen

TEMAS Dafne Keen

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fin del sueño copero: Central Córdoba perdió en los penales ante Lanús y se despidió de la Sudamericana
  2. 2. River sufrió con Libertad, pero pasó por penales y jugará cuartos de la Libertadores
  3. 3. Omar De Felippe tras la eliminación: "Mientras duró fuimos felices"
  4. 4. Obras Públicas trabajó en la reparación del hormigón la calle Congreso
  5. 5. Eduardo Feinmann denunció que fue agredido por el sindicalista Marcelo Peretta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT