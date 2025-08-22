Ingeniero de firma local denunció el robo de $61 millones y documentos de dos municipios

Dijo que se trata de un contrato para reparación de una topadora y de papeles de la venta de camiones recolectores. Afirmó que también le llevaron 2 mil dólares, una chequera en blanco, recibos y una notebook de su camioneta, cuando se bajó a hacer una compra sobre calle Olaechea.

Un ingeniero santiagueño denunció que le robaron $61.000.000, U$S 2.000 y una gran cantidad de documentación empresarial desde su camioneta Toyota Hilux estacionada en pleno centro de la ciudad.

Según la denuncia presentada en la Seccional Primera, el hecho ocurrió cerca del mediodía sobre la calle Olaechea, frente a Sanidad Policial. La víctima, identificada como Sergio Alberto Baumann, de 39 años, es responsable de la planta 5 de la empresa Luis J.D. Scorza & Cía., ubicada en Ruta 5 de La Banda.

De acuerdo con su relato, Baumann dejó estacionada su camioneta con alarma activada alrededor de las 11 y se dirigió a un bar cercano. Minutos después, al regresar, descubrió que habían sustraído una mochila con una notebook Lenovo, tres pendrives, chequera en blanco, talonarios de recibos, un sello aclaratorio a su nombre, U$S 2.000 en billetes de 100 y dos sobres pertenecientes a la empresa.

Tras comunicarse con el gerente de Scorza, Nelson Bertero, confirmó que en esos sobres había $61 millones. Además, denunció el robo de contratos firmados con municipios, documentación técnica, facturas, cédulas vehiculares, ropa personal, suplementos deportivos y otros elementos de valor.

Baumann aseguró que se ausentó por pocos minutos, que su vehículo no presentaba signos de violencia y que no sospecha de nadie en particular.

La fiscal Celia Mussi ordenó la intervención de la Brigada de Robos y Hurtos y la División Criminalística, que analizarán las cámaras de seguridad para avanzar con la investigación.