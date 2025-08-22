Condenan a falsa abogada acusada de 48 estafas a tres años de cárcel

María Esther Santillán fue condenada a tres años de prisión efectiva tras ser hallada responsable de estafar a casi medio centenar de personas.

Cinco años después de haberse presentado en el ámbito judicial santiagueño como abogada, sin haber cursado jamás una carrera universitaria, María Esther Santillán, de 56 años, fue condenada ayer a tres años de prisión efectiva por medio centenar de estafas cometidas en la provincia.

La investigación, liderada por la fiscal María Alejandra Holgado, determinó que Santillán engañó a 48 víctimas haciéndose pasar no solo por abogada, sino también por asistente social, sobrina de un juez, vendedora de vehículos en depósitos judiciales y hasta gestora del ANSES y de pensiones por discapacidad, entre otros falsos oficios.

La acusada fue detenida el pasado 26 de marzo, luego de que Rita Pamela Salvatierra, una ama de casa del Bº Centro, denunciara haberle entregado $350.000 bajo la promesa de resolver un caso en el Juzgado de Familia.

El modus operandi de Santillán consistía en captar víctimas con identidades falsas, cobrar dinero por trámites inexistentes y luego desaparecer. Cuando era descubierta, llegó a amenazar de muerte a quienes reclamaban. La mayoría de las estafas ocurrieron durante la pandemia, aprovechando las restricciones y la necesidad de trámites urgentes en tiempos de confinamiento.

La fiscal Holgado destacó que Santillán incluso amenazó a una de sus víctimas con mensajes intimidantes sobre su familia, enviando fotos de sus hijos y advirtiendo: “Te voy a borrar la sonrisa cuando le pase con el auto por encima”.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías, Luciana Oyola, homologó el acuerdo y ordenó la prisión efectiva de Santillán, quien fue trasladada esposada desde el Juzgado de La Banda para cumplir su condena.