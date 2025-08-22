Condenan a peluquero a 8 años y 6 meses de prisión por abuso de una menor

Luis Alberto Pacheco purgará una pena de 8 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor de edad.

Un tribunal condenó ayer al peluquero Luis Alberto Pacheco, residente en el departamento Rivadavia, a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado. La sentencia fue dictada tras hallarlo culpable de abusar sexualmente de una menor de manera reiterada.

Harón, Luis Achával y Juan Carlos Storniolo ratificaron la pena impuesta a Pacheco, poniendo fin a un caso que generó gran conmoción en la comunidad.

Según la investigación, el peluquero fue denunciado primero en Santa Fe. Después, en Santiago del Estero. En los alegatos, la defensa, a cargo de Aída Farrán Serlé, había pedido que sea juzgado por "abuso sexual simple" y una pena de más de 4 años y 6 meses de prisión. Enfrente, la fiscal, María Emilia Ganem, bregó por una pena de 12 años.

Después de una batalla legal, el tribunal compuesto por Sara Harón, Luis Achával y Juan C. Storniolo condenó ayer al peluquero a 8 años y 6 meses de cárcel y ordenó su alojamiento en el Penal de Varones.