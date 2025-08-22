Chaco: la jueza dispuso nuevas fechas para el inicio del juicio contra el clan Sena

El abogado querellante en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski destacó la resolución de la jueza en fijar para el 28 de octubre el comienzo del juicio por jurados y confirmó que la madre de la joven asesinada asistirá al debate.

Hoy 08:21

La jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, estableció al menos trece jornadas: César Sena, acusado del femicidio, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, señalados como partícipes primarios, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González (encubrimiento agravado) tendrán por delante que rendir cuenta ante un jurado popular. Ayer, la jueza adelantó que sumará más audiencias al juicio por jurados y también en las preliminares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El abogado Gustavo Briend, quien representa a Gloria Romero, madre de Cecilia, recibió con agrado que se haya fijado fechas de debate, y sostuvo que, si bien restan varias presentaciones de las partes en las instancias previas, es muy positivo que se conozca que en octubre los Sena estén en el banquillo. "La jueza ha dispuesto nuevas fechas y la idea es que avance lo más rápido posible. Estamos conformes con la fecha y todo permite que todo sea más previsible".

Al mismo tiempo, anunció que tras la decimotercera audiencia preparatoria la mamá de la víctima vendrá a Resistencia. "Gloria está conforme y se va a organizar y, por supuesto, estará en el juicio", precisó Briend y remarcó: "La fecha de inicio está firme y estamos todos expectantes". Además, se espera que las audiencias restantes se concreten en doble turno, quiere decir a las 8 y a las 16.

Por otro lado, según informa Diario Norte de Chaco, el querellante dijo no saber todavía en que lugar se hará el juicio por jurados, atendiendo la atención que acaparará a los medios de prensa nacionales que harán la cobertura. "Hay dos o tres lugares posibles, el Centro de Convenciones y otro lugar pero lo resolverá la oficina de jurados".

César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, son imputados de hechos graves, y en caso de que el jurado los halle culpables, tendrán la pena máxima de prisión perpetua. Por el lado de los encubridores, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso, de ser culpables, podrían recibir hasta seis años de cárcel.