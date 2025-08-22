Añatuya: menores atacan a ladrillazos a dos motociclistas adolescentes y los hacen derrapar

Un ataque de tres menores provocó que dos adolescentes derraparan en su motocicleta, dejando a uno de ellos con lesiones graves y trasladado a esta Capital para ser asistido.

Hoy 08:29

Un accidente de tránsito protagonizado por dos adolescentes se registró alrededor de las 4 de la madrugada en la intersección de Av. General Paz y Av. Wofcy, en Añatuya. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando los jóvenes fueron atacados mientras circulaban en una motocicleta Honda Wave.

Al llegar al lugar, personal de la División Prevención de la Departamental 13 encontró a dos menores tendidos en la calle, uno de ellos inconsciente. El adolescente que se encontraba consciente, identificado como Salvatierra, de 14 años, del barrio Rivadavia, relató que circulaba junto a su amigo Lizondo, también de 14 años, en sentido sur a norte por Av. General Paz.

Según Salvatierra, al llegar a la intersección con Av. Wofcy, fueron interceptados por tres menores que surgieron detrás de una planta y les arrojaron ladrillos, provocando el violento derrape de la moto.

Los supuestos agresores intentaron fugarse, pero fueron identificados e interceptados por la policía: dos de ellos, de apellido Marrón, de 16 y 15 años, del barrio Polo Norte, y uno de apellido Pogonza, de 14 años, del barrio La Merced.

Los lesionados fueron trasladados al hospital local en ambulancia municipal. Lizondo presentó traumatismo de cráneo, hematomas y heridas, por lo que fue derivado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Capital. Salvatierra sufrió escoriaciones múltiples y un golpe fuerte en la rodilla derecha.

En el lugar trabajó personal de Criminalística de la Comisaría 41, bajo la supervisión de la Dra. Florencia Garzón, quien ordenó el traslado de los menores agresores a la comisaría junto con sus progenitores y el secuestro de la motocicleta involucrada.