La tradición santiagueña del cambio de guardia con caballos se celebra este viernes en el CCB

La cita es a las 19 horas, en el ingreso por calle Libertad.

Hoy 08:34

Este viernes 22 de agosto, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) se convertirá en el escenario de una de las tradiciones más emblemáticas de Santiago del Estero: el cambio de guardia con caballos, realizado por el Cuerpo de Patricios, encargados de la custodia del edificio. La cita es a las 19 horas, en el ingreso por calle Libertad.

El acto, que será acompañado por la Banda de Música de la provincia, recrea las tradicionales usanzas de la época, evocando la histórica milicia santiagueña, la primera de carácter urbano en la provincia, con un estilo similar al que realizan los Granaderos a Caballo en Buenos Aires.

El Cuerpo de Patricios Santiagueños tiene una rica historia que remonta a 1810, cuando fue fundado por Juan Francisco Borges para enfrentar las luchas por la emancipación y combatir los movimientos contrarrevolucionarios. Este cuerpo participó en importantes batallas, como la Batalla de Pozo de Vargas en 1867, bajo el mando de Manuel Taboada. Tras un largo período, la Guardia de Honor de Patricios Santiagueños fue reactivada en 2010, en el marco de los actos conmemorativos de la Autonomía Provincial.

El gobernador Gerardo Zamora decretó la creación de esta guardia, cuya principal función es la custodia del Centro Cultural del Bicentenario y la prestación de guardias de honor en actos oficiales. La Guardia de Honor está compuesta por 30 efectivos que usan dos tipos de uniformes, uno gauchesco y otro de gala, los cuales respetan los diseños originales.