Instagram lanzó una nueva función para vincular reels en secuencias de clips

La red social introduce una mejora en sus Reels, permitiendo a los creadores encadenar videos y facilitar la navegación entre diferentes partes de un mismo contenido.

Hoy 10:34

Instagram acaba de anunciar una nueva función para sus Reels, los populares videos breves que imitan el formato de TikTok. Ahora, los creadores podrán vincular clips de manera más fácil, permitiendo que los videos con varias partes se vean como una secuencia continua. La actualización fue compartida a través de la cuenta oficial para creadores de Instagram, destacando una mejora clave en la organización de contenido en la plataforma.

Meta, la empresa detrás de Instagram, explicó que esta nueva herramienta busca ayudar a los usuarios a descubrir más contenido relacionado, sin tener que navegar por los perfiles para encontrar la segunda parte de un Reel. “Estamos encantados de anunciar que ahora se pueden vincular Reels en Instagram para hacer más fácil organizar tu contenido relacionado y ayudar a los espectadores a seguir y descubrir más”, comentaron en la publicación oficial.

La mejora es sutil pero significativa, ya que, cuando un creador utilice esta función, los espectadores podrán ver las partes siguientes del Reel tocando el botón “Ver parte 2”, que aparecerá debajo del título del video. Esta nueva funcionalidad simplifica la experiencia para los usuarios que buscan contenido dividido en varias secciones, mejorando la navegación y fluidez en el uso de la plataforma.

Con esta actualización, Instagram busca fortalecer la experiencia de usuario en su plataforma de videos, acercándose aún más a las características que los usuarios disfrutan en otras redes sociales como TikTok.