Incautaron más de 52 kilos de cocaína de un camión durante un procedimiento en Jujuy

La droga estaba en dos cajas metálicas ocultas en el tanque de combustible. Hay tres personas detenidas.

Hoy 08:57

Efectivos policiales interceptaron un camión que ocultaba más de 52 kilos de cocaína en el tanque de combustible, sobre la ruta nacional N°9, y detuvieron a tres personas.

El operativo se concretó tras una denuncia anónima que recibió la Brigada de Investigaciones La Quiaca, con la orientación del fiscal Alberto Mendivil del Ministerio Público de la Acusación, y por la cantidad de la droga incautada la causa fue remitida al fuero federal.

Fuentes consultadas señalaron a El Tribuno de Jujuy que alrededor de las 22.30 del miércoles, los efectivos tenían "el dato" que un camión estaría transportando alcaloides.

El rodado que salió desde esta ciudad fronteriza logró evadir algunos controles, hasta que fue interceptado unos kilómetros antes de Abra Pampa.

A simple vista los efectivos no encontraron nada extraño dentro del rodado pero, ante la presunción de un delito, el fiscal ordenó que sea trasladado hasta dependencias del Cuerpo de Infantería de esta ciudad norteña.

En ese tiempo se solicitó la colaboración de la Aduana Nacional La Quiaca para que con un scanner puedan detectar algún cuerpo extraño en otras partes del camión. Efectivamente, en los tanques de nafta pudo divisarse cuerpos extraños, por lo que se procedió a vaciar el combustible.

Luego, al abrir el material PVC de los tanques, los efectivos encontraron dos cajas metálicas herméticamente cerradas y en su interior paquetes rectangulares. La prueba de campo narcotest arrojó que el contenido se trataba de cocaína, con un peso total de 52 kilos 270 gramos.

En conferencia de prensa el fiscal Alberto Mendivil informó que " el trabajo fue muy profesional" por el modo en que iba oculta la droga. Además, pudo saberse que por el hecho se procedió a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, sin antecedentes penales. Todos son oriundos de la Puna jujeña y se trataba de establecer los vínculos entre los detenidos, como así también qué tipo de actividad realizan.

Por otra parte, el procurador general del MPA Sergio Lello Sánchez informó que debido a la cantidad de la droga y modalidad del delito, la causa fue derivada a la Procuración Especializada en Delitos de Narcotráfico (Procunar) para su tratamiento judicial federal.

Es el segundo procedimiento importante antidrogas que realiza el MPA La Quiaca en el año.