Un británico rompió un récord mundial al subir a 55 montañas rusas en solo siete días

El británico Dean Stokes consiguió un lugar en el libro Guinness World Records al subir a 55 montañas rusas en una semana, superando obstáculos logísticos y climáticos en su desafío por el Reino Unido e Irlanda.

Hoy 09:16

Dean Stokes, un apasionado británico de las montañas rusas, logró un récord mundial al subir a 55 montañas rusas diferentes en solo siete días. El desafío lo llevó a recorrer diversos parques temáticos en el Reino Unido e Irlanda, una hazaña que le permitió entrar oficialmente en el Guinness World Records. Este récord no solo destacó su resistencia y disciplina, sino también su pasión por el ocio temático y la adrenalina.

La certificación oficial de Guinness validó su logro como el primero de su tipo, dejando claro que nadie había logrado una hazaña similar. La logística del reto fue compleja, pues Stokes tuvo que planificar su ruta a la perfección, teniendo en cuenta los horarios de apertura, la distancia entre los parques y las entradas a cada uno de ellos. Su meta inicial era visitar todas las montañas rusas en ambos países, pero decidió ir más allá y obtener un récord mundial.

En palabras de Stokes, este reto representó un desafío de disciplina, resistencia y, sobre todo, de pasión por las montañas rusas. “Yo cuando me animo”, comentó, refiriéndose a la motivación detrás de su esfuerzo.

Su amor por las montañas rusas comenzó en su adolescencia, cuando visitó por primera vez un parque temático y quedó cautivado por la emoción única que ofrecen estas atracciones. Desde ese momento, Stokes ha dedicado gran parte de su vida a recorrer parques y disfrutar de la atmósfera de los parques de atracciones, no solo por las montañas rusas, sino por el entorno completo, incluyendo música, ambientación y sensaciones.

El reto no estuvo exento de dificultades. La tormenta Floris irrumpió a mitad del desafío, obligando al cierre de dos parques y a la detención temporal de varias atracciones. Este imprevisto afectó el avance de Stokes, quien explicó que, sin la tormenta, su récord podría haber superado las 60 montañas rusas. A pesar de las adversidades, Stokes mantuvo su objetivo y logró completar la hazaña.

Cuando se le preguntó sobre su montaña rusa favorita, Stokes destacó Icon en el parque Blackpool Pleasure Beach, considerando que la experiencia combinó lo mejor de la diversión y las emociones extremas. Sin embargo, no fue una elección fácil, ya que cada montaña rusa le ofreció una experiencia única.

El reconocimiento de Guinness World Records fue un momento trascendental para Stokes, quien jamás imaginó alcanzar tal distinción. Ahora, como el primer poseedor de este récord, su objetivo es inspirar a otros a seguir sus pasos. “Espero que esto inspire a más personas a pasar tiempo haciendo lo que aman sin sentirse avergonzados”, expresó, alentando a otros a disfrutar de sus pasiones y a buscar nuevas emociones en los parques temáticos.